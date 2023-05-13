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Главы Минобороны Украины и ФРГ обсудили шаги по усилению возможностей ВСУ

Главы Минобороны Украины и ФРГ обсудили шаги по усилению возможностей ВСУ Министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил дальнейшие шаги по усилению возможностей украинских сил.
В регионе
13 мая 2023 г. 02:39
Главы Минобороны Украины и ФРГ обсудили шаги по усилению возможностей ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил дальнейшие шаги по усилению возможностей украинских сил.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в Twitter.

“Состоялся плодотворный разговор с моим немецким коллегой Борисом Писториусом. Во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги по усилению возможностей ВСУ", - написал Резников.

Он также отметил, что поблагодарил Германию за постоянную поддержку Украины и приверженность сотрудничеству между двумя странами.

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