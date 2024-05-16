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Главы Минобороны Турции и Украины в Анкаре обсудили возобновление зерновой сделки

Главы Минобороны Турции и Украины в Анкаре обсудили возобновление зерновой сделки Министры обороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров в Анкаре обсудили возобновление зерновой сделки, которая прекратилась в июле 2023 года.
В регионе
16 мая 2024 г. 15:09
Главы Минобороны Турции и Украины в Анкаре обсудили возобновление зерновой сделки

Министры обороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров в Анкаре обсудили возобновление зерновой сделки, которая прекратилась в июле 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба минобороны Турции.

"Рустем Умеров посетил Анкару 14 мая и провел встречу с министром обороны, где обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности двустороннего военного сотрудничества", - сказано в сообщении.

По данным турецких СМИ, Гюлер выразил поддержку территориальной целостности Украины, высказался о необходимости предотвратить эскалацию в Черном море и заявил о приверженности конвенции Монтре, которая устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы.

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