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Главы минобороны Турции и Украины подчеркнули важность сохранения открытыми гумкоридоров

Главы минобороны Турции и Украины подчеркнули важность сохранения открытыми гумкоридоров Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в воскресенье телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
В регионе
4 апреля 2022 г. 02:18
Главы минобороны Турции и Украины подчеркнули важность сохранения открытыми гумкоридоров

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении турецкого оборонного ведомства.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам предстоящей эвакуации из Мариуполя и доставки гуманитарной помощи. Была подчеркнута важность скорейшего объявления о прекращении огня во избежание увеличения человеческих жертв, а также сохранения открытыми гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей", - отмечается в информации.

Кроме того, "было еще раз заявлено, что Турция продолжит вносить свой вклад в доставку гуманитарную помощь Украине".

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