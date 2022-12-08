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Главы Минобороны Турции и Финляндии провели переговоры в Анкаре

Главы Минобороны Турции и Финляндии провели переговоры в Анкаре Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг в Анкаре встречу с финским коллегой Антти Кайкконеном.
В регионе
8 декабря 2022 г. 15:02
Главы Минобороны Турции и Финляндии провели переговоры в Анкаре

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг в Анкаре встречу с финским коллегой Антти Кайкконеном.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, глава оборонного ведомства скандинавской страны находится в Турции по официальному приглашению.

Торжественная церемония встречи Кайкконена состоялась у здания турецкого министерства.

Далее началась встреча министров в формате "один на один".

Ожидается, что Акар и Кайкконен далее проведут встречу с участием делегаций, а затем выступят с заявлением для прессы.

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Версия на английском языке Turkish, Finish defense ministers hold talks in Ankara

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