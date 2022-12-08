Главы Минобороны Турции и Финляндии провели переговоры в Анкаре

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг в Анкаре встречу с финским коллегой Антти Кайкконеном.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, глава оборонного ведомства скандинавской страны находится в Турции по официальному приглашению.
Торжественная церемония встречи Кайкконена состоялась у здания турецкого министерства.
Далее началась встреча министров в формате "один на один".
Ожидается, что Акар и Кайкконен далее проведут встречу с участием делегаций, а затем выступят с заявлением для прессы.