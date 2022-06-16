Главы Минобороны Турции, Британии и Украины провели встречу в Брюсселе

В Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины.

В Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Главы оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины Хулуси Акар, Бен Уоллес и Алексей Резников обсудили актуальные вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Украине.

Отдельное внимание уделено теме безопасного вывода судов с зерном из портов Украины, а также обеспечения возвращения двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, находящихся с начала войны в районе Киева.