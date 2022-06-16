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Главы Минобороны Турции, Британии и Украины провели встречу в Брюсселе

Главы Минобороны Турции, Британии и Украины провели встречу в Брюсселе В Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины.
В регионе
16 июня 2022 г. 12:10
Главы Минобороны Турции, Британии и Украины провели встречу в Брюсселе

В Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Главы оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины Хулуси Акар, Бен Уоллес и Алексей Резников обсудили актуальные вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Украине.

Отдельное внимание уделено теме безопасного вывода судов с зерном из портов Украины, а также обеспечения возвращения двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, находящихся с начала войны в районе Киева.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Böyük Britaniya və Ukrayna müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşüb

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