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Глава Минобороны России побеседовал по телефону с армянским коллегой

Глава Минобороны России побеседовал по телефону с армянским коллегой Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество
В регионе
17 мая 2021 г. 17:38
Глава Минобороны России побеседовал по телефону с армянским коллегой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Семнадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - заявили в министерстве.

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