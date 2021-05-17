Глава Минобороны России побеседовал по телефону с армянским коллегой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном двустороннее сотрудничество. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Семнадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - заявили в министерстве.