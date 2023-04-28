Главы Минобороны РФ и КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС

Министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС в пятницу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались.
Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам.