О нас

Главы Минобороны РФ и КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС

Главы Минобороны РФ и КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС Министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС в пятницу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
В регионе
28 апреля 2023 г. 11:25
Главы Минобороны РФ и КНР провели внеплановые переговоры на полях ШОС

Министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС в пятницу обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались.

Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi