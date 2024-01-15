Главы Минобороны РФ и Ирана обсудили военно-техническое сотрудничество

Военное и военно-техническое сотрудничество обсудили министры обороны России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани в ходе телефонного разговора.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МО РФ.
"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.