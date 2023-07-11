Главы Минобороны Франции и Украины подпишут соглашение о подготовке пилотов на F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание
Перед официальными встречами министр отметил, что подпишет с французским коллегой Себастьяном Лекарню соглашение о подготовке пилотов на истребителях F-16.
При этом Резников отказался обсуждать с журналистами членство Украины в НАТО.
"Наша цель - полноправное членство", - отметил он.
Отметим, что союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.