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Главы Минобороны Франции и Украины подпишут соглашение о подготовке пилотов на F-16

Главы Минобороны Франции и Украины подпишут соглашение о подготовке пилотов на F-16 Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе.
В регионе
11 июля 2023 г. 17:53
Главы Минобороны Франции и Украины подпишут соглашение о подготовке пилотов на F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Перед официальными встречами министр отметил, что подпишет с французским коллегой Себастьяном Лекарню соглашение о подготовке пилотов на истребителях F-16.

При этом Резников отказался обсуждать с журналистами членство Украины в НАТО.

"Наша цель - полноправное членство", - отметил он.

Отметим, что союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

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