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Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе

Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе Министры обороны Армении и США Сурен Папикян и Ллойд Остин на встрече в Пентагоне обсудили приоритетные направления сотрудничества.
В регионе
6 декабря 2024 г. 09:18
Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе

Министры обороны Армении и США Сурен Папикян и Ллойд Остин на встрече в Пентагоне обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Минобороны Армении.

Папикян подтвердил стремление Армении достичь долгосрочного мира в регионе, в свою очередь Остин выразил поддержку США этому стремлению.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-США в сфере обороны. Ллойд Остин отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться", - заявили в ведомстве.

Остин выразил готовность США продолжать содействовать реформам ВС Армении. Обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, добавили в министерстве.

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