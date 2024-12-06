Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе

Министры обороны Армении и США Сурен Папикян и Ллойд Остин на встрече в Пентагоне обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Министры обороны Армении и США Сурен Папикян и Ллойд Остин на встрече в Пентагоне обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Минобороны Армении.

Папикян подтвердил стремление Армении достичь долгосрочного мира в регионе, в свою очередь Остин выразил поддержку США этому стремлению.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-США в сфере обороны. Ллойд Остин отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться", - заявили в ведомстве.

Остин выразил готовность США продолжать содействовать реформам ВС Армении. Обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, добавили в министерстве.