Главы Минэнерго Казахстана и МАГАТЭ подписали Страновую рамочную программу

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Астане подписали Страновую рамочную программу (Country Programme Framework) на 2023-2028 годы.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Астане подписали Страновую рамочную программу (Country Programme Framework) на 2023-2028 годы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, подписание документа прошло в рамках официального визита гендиректора МАГАТЭ в Казахстан.

Страновая рамочная программа является основой для среднесрочного планирования технического сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Новая программа на 2023-2028 годы разработана с учетом накопленного опыта технического сотрудничества и учитывает статус Казахстана как страны, планирующей строительство своей первой атомной электростанции. В ней определены четыре приоритетные области: ядерно-энергетическая инфраструктура, ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность и ядерная медицина.