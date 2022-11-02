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Главы МИД Украины и Турции провели телефонный разговор

Главы МИД Украины и Турции провели телефонный разговор Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлуд Чавушоглу провели телефонный разговор.
В регионе
2 ноября 2022 г. 23:32
Главы МИД Украины и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлуд Чавушоглу провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"На основе диалога между президентами Украины и Турции мы согласовали дальнейшие шаги по обеспечению работы зернового коридора и освобождению украинских заключенных", - отметил дипломат.

Напомним, 2 ноября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu və Kuleba arasında telefon danışığı olub

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