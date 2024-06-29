Главы МИД Украины и Армении обсудили вопросы сотрудничества с ЕС

Министры иностранных дел Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии, обсудили вопросы сотрудничества с Евросоюзом.

Министры иностранных дел Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии, обсудили вопросы сотрудничества с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего политического диалога. В этом контексте были отмечены проводимые в Киеве политические консультации и периодические контакты в различных форматах. Состоялся обмен мыслями по вопросам взаимодействия с Евросоюзом. Была сделана ссылка на региональные темы", - отмечается в сообщении.

Мирзоян коснулся последних событий в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, подчеркнув важность заключения мирного договора для обеспечения региональной безопасности.