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Главы МИД Украины и Армении обсудили вопросы сотрудничества с ЕС

Главы МИД Украины и Армении обсудили вопросы сотрудничества с ЕС Министры иностранных дел Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии, обсудили вопросы сотрудничества с Евросоюзом.
В регионе
29 июня 2024 г. 16:07
Главы МИД Украины и Армении обсудили вопросы сотрудничества с ЕС

Министры иностранных дел Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии, обсудили вопросы сотрудничества с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего политического диалога. В этом контексте были отмечены проводимые в Киеве политические консультации и периодические контакты в различных форматах. Состоялся обмен мыслями по вопросам взаимодействия с Евросоюзом. Была сделана ссылка на региональные темы", - отмечается в сообщении.

Мирзоян коснулся последних событий в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, подчеркнув важность заключения мирного договора для обеспечения региональной безопасности.

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Версия на английском языке FMs of Ukraine, Armenia mull issues of co-op with EU
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Ermənistanın XİN başçıları Aİ ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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