Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили сотрудничество в различных сферах

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило внешнеполитическое ведомство Туркменистана.
"В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония". Говоря о двусторонних отношениях, глава МИД Туркменистана остановился на основных и наиболее важных направлениях сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Первое - взаимодействие в политико-дипломатической сфере, включая контакты на высшем уровне и межпарламентское сотрудничество. Второе - расширение торгово-экономических отношений, и, третье - культурно-гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств также выразили уверенность в дальнейшем поступательном и стабильном развитии сотрудничества двух стран.
В субботу в Токио прошли переговоры глав МИД Японии и центральноазиатских государств - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятия в подобном формате стали девятыми по счету, они проходят с 2004 года.