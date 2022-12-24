Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили сотрудничество в различных сферах

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония". Говоря о двусторонних отношениях, глава МИД Туркменистана остановился на основных и наиболее важных направлениях сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Первое - взаимодействие в политико-дипломатической сфере, включая контакты на высшем уровне и межпарламентское сотрудничество. Второе - расширение торгово-экономических отношений, и, третье - культурно-гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также выразили уверенность в дальнейшем поступательном и стабильном развитии сотрудничества двух стран.

В субботу в Токио прошли переговоры глав МИД Японии и центральноазиатских государств - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятия в подобном формате стали девятыми по счету, они проходят с 2004 года.