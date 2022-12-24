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Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили сотрудничество в различных сферах

Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили сотрудничество в различных сферах Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.
В регионе
24 декабря 2022 г. 17:06
Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили сотрудничество в различных сферах

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония". Говоря о двусторонних отношениях, глава МИД Туркменистана остановился на основных и наиболее важных направлениях сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Первое - взаимодействие в политико-дипломатической сфере, включая контакты на высшем уровне и межпарламентское сотрудничество. Второе - расширение торгово-экономических отношений, и, третье - культурно-гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также выразили уверенность в дальнейшем поступательном и стабильном развитии сотрудничества двух стран.

В субботу в Токио прошли переговоры глав МИД Японии и центральноазиатских государств - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятия в подобном формате стали девятыми по счету, они проходят с 2004 года.

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