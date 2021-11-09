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Главы МИД Туркменистана и Турции обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета

Главы МИД Туркменистана и Турции обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета Министры иностранных дел Турции и Туркменистана Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов обсудили подготовку к восьмому саммиту Тюркского совета, который состоится в Стамбуле 12 ноября.
В регионе
9 ноября 2021 г. 15:27
Главы МИД Туркменистана и Турции обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета

Министры иностранных дел Турции и Туркменистана Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов обсудили подготовку к восьмому саммиту Тюркского совета, который состоится в Стамбуле 12 ноября.

Как сообщает Report, Туркменистан примет участие в саммите в качестве наблюдателя.

Ранее сообщалось о том, что президент Туркменистана примет участие в 8-м саммите Тюркского совета.

Тюркский совет был учрежден 3 октября 2009 года, и его членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия также участвует в качестве наблюдателя. 12 ноября в Стамбуле на саммите организации, который принимает президент Реджеп Тайип Эрдоган, председательство в Тюркском совете будет передано от Азербайджана Турции.

Кроме того, на этом саммите планируется изменить название Совета сотрудничества тюркоязычных стран, который будет называться Организация тюркоязычных государств.

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