Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества

Министры иностранных дел Туркменистана и Китая Рашид Мередова и Ван И обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне.

Министры иностранных дел Туркменистана и Китая Рашид Мередова и Ван И обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне.

Как передает Report, главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и КНР также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Собеседники подтвердили обоюдное стремление к продолжению взаимодействия в крупнейших международных организациях.

В ходе обсуждения двусторонней торгово-экономической повестки особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству в газовой, транспортной и коммуникационной сферах.

Отдельное внимание руководители туркменской и китайской дипломатии уделили вопросам обеспечения безопасности и стабильности в региональном и континентальном масштабах.

Также темой переговоров стало дальнейшее сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и культуры.