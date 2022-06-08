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Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества

Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества Министры иностранных дел Туркменистана и Китая Рашид Мередова и Ван И обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне.
В регионе
8 июня 2022 г. 11:23
Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили вопрос расширения сотрудничества

Министры иностранных дел Туркменистана и Китая Рашид Мередова и Ван И обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне.

Как передает Report, главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и КНР также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Собеседники подтвердили обоюдное стремление к продолжению взаимодействия в крупнейших международных организациях.

В ходе обсуждения двусторонней торгово-экономической повестки особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству в газовой, транспортной и коммуникационной сферах.

Отдельное внимание руководители туркменской и китайской дипломатии уделили вопросам обеспечения безопасности и стабильности в региональном и континентальном масштабах.

Также темой переговоров стало дальнейшее сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и культуры.

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