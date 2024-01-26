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Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Газе

Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Газе Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Кэмерон обсудили в Стамбуле ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт в секторе Газа.
В регионе
26 января 2024 г. 14:43
Главы МИД Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Газе

Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Кэмерон обсудили в Стамбуле ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Главы внешнеполитических ведомств провели встречи в узком и расширенном форматах. В частности обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, в том числе конфликт в Газе. Также было затронуто партнерство в рамках НАТО.

Фидан подчеркнул необходимость полного прекращения огня в Газе и достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Министры выступили за развитие связей между Турцией и Великобританией во всех сферах, в частности торговле, экономике и оборонной промышленности.

Отметим, что Кэмерон накануне посетил Израиль в рамках своего ближневосточного турне.

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