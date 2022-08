Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и и.о. главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов обсудили региональное сотрудничество в ходе визита турецкой делегации в эту Среднеазиатскую республику.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

"Обсудили наши двусторонние отношения и региональные вопросы с и.о министра иностранных дел нашего стратегического партнера Узбекистана Владимиром Норовым", - говорится в публикации.