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Главы МИД Турции и Украины провели переговоры в Берлине

Главы МИД Турции и Украины провели переговоры в Берлине Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Берлину встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и развитие событий на Ближнем Востоке.
В регионе
2 ноября 2023 г. 20:16
Главы МИД Турции и Украины провели переговоры в Берлине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Берлину встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и развитие событий на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в своей соцсети Х.

"Наш министр Хакан Фидан в Берлине провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - сказано в сообщении.

Позже Кулеба сообщил, что они обсудили с турецким коллегой ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки.

"Мы также обсудили развитие событий на Ближнем Востоке", - отметил он.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, 2 ноября отправился с рабочим визитом в Берлин.

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