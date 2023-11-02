Главы МИД Турции и Украины провели переговоры в Берлине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Берлину встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и развитие событий на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Берлину встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и развитие событий на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в своей соцсети Х.

"Наш министр Хакан Фидан в Берлине провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - сказано в сообщении.

Позже Кулеба сообщил, что они обсудили с турецким коллегой ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки.

"Мы также обсудили развитие событий на Ближнем Востоке", - отметил он.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, 2 ноября отправился с рабочим визитом в Берлин.