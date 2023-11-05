Главы МИД Турции и США обсудят региональную проблематику

Переговоры министров иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на 6 ноября.

Переговоры министров иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на 6 ноября.

Как передает Report , об этом сообщили в турецком МИД.

В ходе встречи главы дипломатических ведомств США и Турции обсудят ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы.

Ожидается, что Блинкен и Фидан также обменяются мнениями по вопросам американо-турецких отношений.

Отметим, что 4 ноября Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа.