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    Главы МИД Турции и России провели телефонные переговоры

    Собеседники обсудили предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил группе журналистов источник в МИД Турции.

    Стороны обсудили предстоящий Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.

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