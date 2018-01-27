Главы МИД Турции и России провели телефонные переговоры

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил группе журналистов источник в МИД Турции.

Стороны обсудили предстоящий Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.