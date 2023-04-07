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Главы МИД Турции и России приступили к переговорам в Анкаре

Главы МИД Турции и России приступили к переговорам в Анкаре Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров приступили к переговорам в Анкаре.
В регионе
7 апреля 2023 г. 11:36
Главы МИД Турции и России приступили к переговорам в Анкаре

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров приступили к переговорам в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отметим, что в Турцию глава российского МИД прибыл накануне, 6 апреля. В ходе визита, который продлится 6-7 апреля, главы МИД двух стран обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в регионе, возобновление отношений между Арменией и Турцией, зерновую сделку.

Кроме того, сообщалось, что они обсудят вопросы строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

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Версия на английском языке Meeting between Cavusoglu and Lavrov kicks off in Ankara
Версия на азербайджанском языке Ankarada Mövlud Çavuşoğlu ilə Sergey Lavrov arasında görüş başlayıb

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