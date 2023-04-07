Главы МИД Турции и России приступили к переговорам в Анкаре

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров приступили к переговорам в Анкаре.

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров приступили к переговорам в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отметим, что в Турцию глава российского МИД прибыл накануне, 6 апреля. В ходе визита, который продлится 6-7 апреля, главы МИД двух стран обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в регионе, возобновление отношений между Арменией и Турцией, зерновую сделку.

Кроме того, сообщалось, что они обсудят вопросы строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".