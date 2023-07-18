Главы МИД Турции и России обсудили "зерновую сделку"

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым сложившуюся ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Турции.

"Сегодня (18 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну",- сообщили в ведомстве.

Отметим, что вчера российская сторона заявила о том, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Вслед за этим Евросоюз осудил данное решение, а ряд стран призвали Россию безотлагательно возобновить реализацию "зерновой сделки".