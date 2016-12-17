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    Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Алеппо

    Лавров также выразил Чавушоглу соболезнование в связи с терактом в Кайсери

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в сирийском Алеппо и подготовку к трехсторонней встрече глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии 27 декабря в Москве.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

    "Сегодня состоялся телефонный разговор нашего министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили ситуацию в Алеппо, эвакуацию жителей города, а также подготовку к запланированной (на 27 декабря трехсторонней - ред.) встрече в Москве по Сирии", - сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что Лавров выразил Чавушоглу соболезнование в связи с терактом в Кайсери.

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