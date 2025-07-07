Фидан и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели переговоры на полях саммита БРИКС в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на МИД Турции, стороны обсудили двусторонние политические и экономические вопросы.

"В ходе встречи обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в области энергетики. Была дана оценка рисков, связанных с действиями Израиля в регионе. Также обсуждались события в секторе Газа, ядерная деятельность Ирана, ситуация в Афганистане и другие региональные вопросы", - говорится в сообщении.

20:23

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Российско-турецкие переговоры на уровне глав МИД в Рио", - написала дипломат, опубликовав фото начала переговоров.