Главы МИД Турции и Пакистана встретились в Ташкенте в рамках заседания ОЭС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Ташкент встретился с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

"В Ташкенте мы встретились с моим братом Зардари, министром иностранных дел Пакистана. Нашей повесткой дня были экономическое, оборонное сотрудничество и события в нашем регионе", - отметил он.

Отметим, что Чавушоглу находится в Узбекистане, где примет участие в заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС).