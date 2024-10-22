Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что стороны обсудили подготовку к заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Кыргызстан и саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).
Они также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отметим, что 11-й саммит глав государств ОТГ пройдет 5-6 ноября в столице Кыргызстана Бишкеке.