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Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ

Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
В регионе
22 октября 2024 г. 19:01
Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Кыргызстан и саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).

Они также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 11-й саммит глав государств ОТГ пройдет 5-6 ноября в столице Кыргызстана Бишкеке.

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