Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили по телефону подготовку к саммиту ОТГ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Кыргызстан и саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).

Они также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 11-й саммит глав государств ОТГ пройдет 5-6 ноября в столице Кыргызстана Бишкеке.