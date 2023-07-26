Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и новый глава МИД Китая Ван И провели переговоры в Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и новый глава МИД Китая Ван И провели переговоры в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в турецком внешнеполитическом ведомстве, встреча прошла с участием делегаций.

Сегодня Ван И примет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На днях Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сместил с должности министра иностранных дел Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.