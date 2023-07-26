О нас

Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре

Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и новый глава МИД Китая Ван И провели переговоры в Анкаре.
В регионе
26 июля 2023 г. 16:12
Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и новый глава МИД Китая Ван И провели переговоры в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в турецком внешнеполитическом ведомстве, встреча прошла с участием делегаций.

Сегодня Ван И примет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На днях Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) сместил с должности министра иностранных дел Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish, Chinese FMs hold talks in Ankara

Самое важное

Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
25 июля 2023 г. 23:51
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi