Главы МИД Турции и Испании обсудили пути восстановления Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом пути восстановления Сирии и ее поддержки.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом пути восстановления Сирии и ее поддержки.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"10 января министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Стороны обсудили важность оказания международной поддержки для укрепления стабильности и мира в Сирии. Обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять для восстановления страны через оказание гуманитарного содействия", - сообщил источник.

Также Фидан и Альбарес "оценили текущую ситуацию в секторе Газа".