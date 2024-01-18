Главы МИД Турции и Ирана обсудили безопасность в регионе

Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Хусейн Амир Абдуллахиан обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Хусейн Амир Абдуллахиан обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Как передает Report , информацию об этом распространил МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора Абдуллахиан заявил, что безопасность стран региона взаимосвязана.

Он отметил, что совместная и решительная борьба с террористическими группировками является общей ответственностью всех стран региона.

Глава МИД Турции в свою очередь подчеркнул готовность своей страны принять президента Ирана Ибрахима Раиси в ближайшее время с целью проведения 8-го заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

Абдуллахиан подчеркнул, что визит президента Ирана в Анкару будет организован в ближайшее время и сыграет важную роль в укреплении региональной безопасности.

Визит Ибрахима Раиси в Турцию, запланированный на 4 января, был отложен в связи с произошедшим за день до этого терактом в городе Керман.