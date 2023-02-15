Главы МИД Турции и Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анкаре

Сто стран мира выразили готовность к оказанию поддержки Турции на фоне последствий двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Сто стран мира выразили готовность к оказанию поддержки Турции на фоне последствий двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с боснийским коллегой Эльмедином Конаковичем в среду в Анкаре.

По его словам, 76 стран уже направили поисково-спасательные команды в Турцию, а еще два государства готовятся послать специалистов в зону бедствия.

"Хочу поблагодарить каждую из этих стран", - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что спасатели из 12 стран уже завершили миссию в Турции и вернулись в свои страны.

Глава турецкой дипломатии напомнил о планах правительства Турции по масштабному строительству домов для жителей зоны бедствия. Причем строительные работы стартуют уже в начале марта.