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Главы МИД Турции и Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анкаре

Главы МИД Турции и Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анкаре Сто стран мира выразили готовность к оказанию поддержки Турции на фоне последствий двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш.
В регионе
15 февраля 2023 г. 11:51
Главы МИД Турции и Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анкаре

Сто стран мира выразили готовность к оказанию поддержки Турции на фоне последствий двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с боснийским коллегой Эльмедином Конаковичем в среду в Анкаре.

По его словам, 76 стран уже направили поисково-спасательные команды в Турцию, а еще два государства готовятся послать специалистов в зону бедствия.

"Хочу поблагодарить каждую из этих стран", - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что спасатели из 12 стран уже завершили миссию в Турции и вернулись в свои страны.

Глава турецкой дипломатии напомнил о планах правительства Турции по масштабному строительству домов для жителей зоны бедствия. Причем строительные работы стартуют уже в начале марта.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Türkiye, Bosnia & Herzegovina hold talks in Ankara

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