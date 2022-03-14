Главы МИД Турции и Беларуси обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в котором обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в котором обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники подробно обсудили ситуацию в регионе в широком контексте и конкретно вокруг Украины. Выразили единое мнение о том, что конфликт в его горячей фазе должен быть завершен как можно скорее", - сказано в сообщении.

Также в разговоре были затронуты вопросы эвакуации собственных граждан из зоны конфликта и функционирования гуманитарных коридоров.