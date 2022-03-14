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Главы МИД Турции и Беларуси обсудили ситуацию в Украине

Главы МИД Турции и Беларуси обсудили ситуацию в Украине Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в котором обсуждалась ситуация вокруг Украины.
В регионе
14 марта 2022 г. 18:34
Главы МИД Турции и Беларуси обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в котором обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники подробно обсудили ситуацию в регионе в широком контексте и конкретно вокруг Украины. Выразили единое мнение о том, что конфликт в его горячей фазе должен быть завершен как можно скорее", - сказано в сообщении.

Также в разговоре были затронуты вопросы эвакуации собственных граждан из зоны конфликта и функционирования гуманитарных коридоров.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Belarus XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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