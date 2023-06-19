Главы МИД Таджикистана и России обсудили развитие стратегического партнерства

Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров провели переговоры в Москве.

Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров провели переговоры в Москве.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Министры обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства и союзничества стран. Особое внимание было уделено тому, как реализуются договоренности президентов России и Таджикистана по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также повышению эффективности миграционного взаимодействия.

Кроме того, они завершили многолетний переговорный процесс, связанный с правовым оформлением дипломатической недвижимости - посольств и генеральных консульств.