Главы МИД Таджикистана и России обсудили развитие стратегического партнерства

Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров провели переговоры в Москве.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Министры обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства и союзничества стран. Особое внимание было уделено тому, как реализуются договоренности президентов России и Таджикистана по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также повышению эффективности миграционного взаимодействия.
Кроме того, они завершили многолетний переговорный процесс, связанный с правовым оформлением дипломатической недвижимости - посольств и генеральных консульств.