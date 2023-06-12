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Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный вопрос

Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный вопрос Таджикистан и Кыргызстан обсудили приграничный вопрос.
В регионе
12 июня 2023 г. 17:25
Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный вопрос

Таджикистан и Кыргызстан обсудили приграничный вопрос.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщили в пресс-службе таджикского МИД.

Очередное недельное заседание топографических рабочих групп по делимитации и демаркации государственной границы состоялось в Душанбе.

По итогам встречи был подписан протокол, само заседание правительственных делегаций традиционно прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

В следующий раз стороны планируют встретиться на территории Кыргызстана.

Ранее представители 2 государств договорились не использовать беспилотные летательные аппараты в приграничной зоне, а также не применять тяжелое вооружение и тяжелую военную технику в случае возникновения конфликта.

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Версия на английском языке Tajik, Kyrgyz FMs mull border issue

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