Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный вопрос

Таджикистан и Кыргызстан обсудили приграничный вопрос.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщили в пресс-службе таджикского МИД.
Очередное недельное заседание топографических рабочих групп по делимитации и демаркации государственной границы состоялось в Душанбе.
По итогам встречи был подписан протокол, само заседание правительственных делегаций традиционно прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
В следующий раз стороны планируют встретиться на территории Кыргызстана.
Ранее представители 2 государств договорились не использовать беспилотные летательные аппараты в приграничной зоне, а также не применять тяжелое вооружение и тяжелую военную технику в случае возникновения конфликта.