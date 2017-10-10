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    Главы МИД стран СНГ согласовали на встрече в Сочи документы о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом

    Также согласован Проект концепции сотрудничества в противодействии коррупции© cis.minsk.by

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД стран-участниц СНГ на заседании в Сочи согласовали ряд документов, в том числе о сотрудничестве в военной сфере и борьбе с терроризмом, передаёт  Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В частности, был одобрен "проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

    Также согласован "Проект концепции сотрудничества в противодействии коррупции" и "Проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием".

    Главы МИД стран СНГ также согласовали решение "О проекте соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ".

    Отметим, что на заседании  принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов

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