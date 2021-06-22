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Главы МИД стран СНГ прочитали стихи о войне

Главы МИД стран СНГ прочитали стихи о войне Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прочитал стихотворение великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна “На страже Родины”
В регионе
22 июня 2021 г. 10:22
Главы МИД стран СНГ прочитали стихи о войне

Министры иностранных дел стран-участниц СНГ отдали дань уважения героизму участников Второй мировой, прочитав на родных языках стихотворения поэтов об этой войне, сообщает Report.

Напомним, 22 июня исполняется 80 лет со дня вторжения нацистской армии на территорию СССР.

В акции наряду с министрами иностранных дел Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, также принял участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр Байрамов прочитал стихотворение великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна под названием “На страже Родины”, отражающего волю и решимость азербайджанского народа.

Отметим, что акция состоялась по инициативе Республики Беларусь.

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