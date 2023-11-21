Главы МИД стран ЛАГ и ОИС прибыли в Москву для обсуждения ситуации в Газе

Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, Самех Шукри, Ретно Марсуди, а также генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха прибыли в Москву, чт

Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, Самех Шукри, Ретно Марсуди, а также генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха прибыли в Москву, чтобы обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник.

"Прибыли, вскоре начнется встреча", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.