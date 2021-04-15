Главы МИД стран Евросоюза обсудят последние события в Грузии

19 апреля состоится видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в неофициальном формате.

19 апреля состоится видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в неофициальном формате.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Совет ЕС.

В рамках онлайн-мероприятия также пройдут обсуждения последних событий в Грузии.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррелл проинформирует глав МИД о текущих вопросах, последних процессах и запланированных мероприятиях. Помимо Грузии, заседание будет посвящено ситуации в Индии, Мьянме, Мозамбике, а также переговорам по иранской ядерной программе.

Министры также проведут переговоры в формате видеоконференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.