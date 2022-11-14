Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции в отношении Ирана

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) согласовали новые санкции против Ирана.

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) согласовали новые санкции в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

Ограничительные меры касаются "лиц и организаций", которые ответственны за ситуацию с правами человека в Иране, говорится в материале. Решение принято единогласно, отмечает агентство.

Ранее сообщество ввело санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая полицию нравов. В ЕС объяснили этот шаг нарушением прав человека в стране. Ужесточение ограничительных мер в отношении Тегерана также было одной из тем прошедшей 3-4 ноября в Германии встречи глав МИД государств Группы семи.