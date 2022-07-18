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Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ

Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе, планирует работу в связи с украинской ситуацией по трем направлениям: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта/
В регионе
18 июля 2022 г. 01:55
Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ

Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе, планирует работу в связи с украинской ситуацией по трем направлениям: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил источник в ЕС.

"По первой части мы полагаем, что состоится обсуждение дополнительной военной поддержки Украины", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, знакомя их в пятницу с повесткой дня министерской встречи.

"Будет дискуссия по санкциям в отношении РФ. Мы готовим ряд мер", - продолжил собеседник СМИ. Совет также выслушает по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о положении в стране.

Что касается военной помощи Киеву, в Брюсселе ожидают от Совета ЕС "политического решения" государств-членов по пятому траншу в соответствии с указаниями Европейского совета. "То есть государства-члены должны открыть путь возможному пятому траншу Европейского фонда мира. Решение в понедельник, конечно, не будет принято в техническом плане, но посмотрим, удастся ли достичь соответствующего политического решения", - отметил высокопоставленный источник.

Собеседник журналистов также подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

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