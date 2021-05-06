Главы МИД стран Центральной Азии и КНР могут встретиться 11-12 мая

Первая министерская встреча "Центральная Азия - Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции

Вторая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая может состояться 11-12 мая. Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь и официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"Одиннадцатого-двенадцатого мая планируется участие делегации МИД Узбекистана в работе очередной встречи министров иностранных дел в формате "Китай — государства Центральной Азии", - сказал Кабулжанов на брифинге.

Первая министерская встреча "Центральная Азия - Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.