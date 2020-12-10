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Главы МИД СНГ одобрили проект концепции сотрудничества

Главы МИД СНГ одобрили проект концепции сотрудничества Ряд принятых по итогам СМИД решений будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря
В регионе
10 декабря 2020 г. 16:03
Главы МИД СНГ одобрили проект концепции сотрудничества

Министры иностранных дел стран СНГ на завершившемся заседании в формате видеоконференции одобрили концепцию основных направлений сотрудничества и обсудили международную и региональную проблематику. Как передает Report, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении МИД России.

"Участники встречи обсудили широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате Содружества с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения коронавируса, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Одобрен проект актуализированной концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу. По случаю 75-летия годовщины создания Организации Объединенных Наций принят проект соответствующего совместного заявления государств-участников, который будет представлен на утверждение лидерам стран Содружества".

Ряд принятых по итогам СМИД решений будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря.

Министры также договорились провести следующую встречу 2 апреля 2021 года в России.

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