Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся в Астане 16 марта

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД России, Турции и Ирана на встрече 16 марта в Астане обсудят взаимодействие по урегулированию в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД Казахстана.

"Согласно информации, полученной от стран-гарантов астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

МИД уточнил, что министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации МИД России, на встречу будет приглашен специальный посланник генсека ООН Стаффан де Мистура.