Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана состоится накануне саммита лидеров этих стран в Анкаре.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
"Я думаю, что буквально накануне, за день до саммита встретятся министры", - сказал Богданов.
"Они посмотрят, насколько подготовлена встреча в верхах", - добавил он.
Напомним, что саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.
News DepartmentАвтор новости
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