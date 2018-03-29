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    Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана состоится накануне саммита лидеров этих стран в Анкаре.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

    "Я думаю, что буквально накануне, за день до саммита встретятся министры", - сказал Богданов.

    "Они посмотрят, насколько подготовлена встреча в верхах", - добавил он.

    Напомним, что саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.

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