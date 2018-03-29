Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана состоится накануне саммита лидеров этих стран в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

"Я думаю, что буквально накануне, за день до саммита встретятся министры", - сказал Богданов.

"Они посмотрят, насколько подготовлена встреча в верхах", - добавил он.

Напомним, что саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.