​Главы МИД России и Туркменистана обсудили сотрудничество на Каспии

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов обсудили в ходе телефонного разговора сотрудничество на Каспии, сообщает Report со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в Каспийском регионе, а также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.