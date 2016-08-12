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    ​Главы МИД России и Туркменистана обсудили сотрудничество на Каспии

    В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в Каспийском регионе, а также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов обсудили в ходе телефонного разговора сотрудничество на Каспии, сообщает Report со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

    "В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в Каспийском регионе, а также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД России.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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