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Главы МИД России и Туркменистана обсудили подготовку к VI Каспийскому саммиту

Главы МИД России и Туркменистана обсудили подготовку к VI Каспийскому саммиту Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава туркменского МИД Рашид Мередов обсудили подготовку к предстоящему в этом году VI Каспийскому форуму.
В регионе
17 февраля 2022 г. 21:27
Главы МИД России и Туркменистана обсудили подготовку к VI Каспийскому саммиту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава туркменского МИД Рашид Мередов обсудили подготовку к предстоящему в этом году VI Каспийскому форуму.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым. Стороны обсудили вопросы подготовки к VI Каспийскому саммиту, который пройдет в Туркменистане в текущем году", - заявили в министерстве.

Также стороны обсудили актуальные направления двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkmənistanın xarici işlər nazirləri VI Xəzər sammitinə hazırlığı müzakirə ediblər

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