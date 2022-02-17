Главы МИД России и Туркменистана обсудили подготовку к VI Каспийскому саммиту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава туркменского МИД Рашид Мередов обсудили подготовку к предстоящему в этом году VI Каспийскому форуму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава туркменского МИД Рашид Мередов обсудили подготовку к предстоящему в этом году VI Каспийскому форуму.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым. Стороны обсудили вопросы подготовки к VI Каспийскому саммиту, который пройдет в Туркменистане в текущем году", - заявили в министерстве.

Также стороны обсудили актуальные направления двусторонних отношений.