Главы МИД России и Турции обсудили соглашение о прекращении огня в Сирии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре соглашение оппозиции и властей Сирии о прекращении огня и готовности к началу переговоров, передает Report со ссылкой на сайт МИД России.

"Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В контексте обсуждения ситуации в Сирии министры высказали удовлетворение подписанием представителями правительства САР и оппозиции документов о прекращении огня и готовности к началу мирных переговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны согласились с важностью "предусмотреть продолжение координации по этим вопросам в формате Россия – Турция – Иран и обеспечить взаимодействие со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой".