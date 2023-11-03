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Главы МИД России и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта.
В регионе
3 ноября 2023 г. 15:20
Главы МИД России и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.

"Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал он.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Russia, Kuwait discuss Middle East
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