Главы МИД России и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.

"Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал он.