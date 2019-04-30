Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая проведет переговоры в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Такая встреча ожидается 8 мая", - заявили в МИД России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая проведет переговоры в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Такая встреча ожидается 8 мая", - заявили в МИД России.
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Cəfər AğadadaşovАвтор новости