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Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая проведет переговоры в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такая встреча ожидается 8 мая", - заявили в МИД России.

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