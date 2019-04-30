Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

30 апреля, 2019 16:21

https://report.az/storage/news/5a26eda7ac09a82ddcb567947ab3fcc5/ae713429-9ae6-4cf1-9cda-91f09297b90a_292.jpg Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая проведет переговоры в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Report со ссылкой на ТАСС. "Такая встреча ожидается 8 мая", - заявили в МИД России.

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