Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам двусторонних переговоров подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям.

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам двусторонних переговоров подписали соглашение по противодействию западным санкциям, объявленным в отношении двух стран.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран.

"Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал Лавров.

Официальное название документа - "Декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".

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